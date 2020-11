Catalunya suma 1.652 nous contagis i 79 morts més per la Covid-19

Catalunya suma 1.652 nous contagis i 79 morts més per la Covid-19

27.11.2020 | 11:23

Catalunya, tot i la millora dels indicadors epidèmics, ha sumat en les últimes 24 hores 1.652 nous contagis de Covid i ha reportat 79 morts més per la malaltia, mentre que s'ha estabilitzat la velocitat de propagació del virus (Rt) en 0,77 i segueix disminuint la pressió hospitalària. Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest divendres pel Departament de Salut, el nombre de persones hospitalitzades per Covid-19 és avui de 1.748, un total de 85 menys que ahir, de les quals 472 són a les unitats de cures intensives, 12 menys que el dia abans.

El risc de rebrot del coronavirus (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, segueix descendint i s'ha situat en 234 punts -22 menys que ahir-, lluny del màxim de 1.046 punts que es va assolir el 23 d'octubre, tot i que aquest indicador encara assenyala un perill extrem, ja que a partir de 100 es considera un risc alt.

Segons Salut, el nombre total d'infectats confirmats amb tota mena de proves des de l'inici de l'epidèmia és de 337.631, dels quals 1.652 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, un total de 70 més que la vigília.

El nombre de morts a Catalunya per Covid-19 comptabilitzats des de l'inici de l'epidèmia és de 15.736, dels quals 79 han estat reportats des d'ahir, amb un màxim diari de morts en la segona onada que es va assolir el passat 5 de novembre, amb 85 defuncions en un sol dia, i una tendència consolidada des de llavors a anar disminuint la mortalitat.