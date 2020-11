L'ATM inicia la compensació de les T-jove afectades per la supressió de classes presencials a les universitats

Redacció

26.11.2020 | 12:19

A partir d'avui dijous, l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona compensa les T-jove afectades per la limitació de la presencialitat en classes teòriques a les universitats. Durant més de dos mesos, fins el 31 de gener del 2021, els estudiants universitaris amb una T-jove validada abans del 16 d'octubre (i que per tant caducarà com a tard el 12 de gener del 2021), poden sol·licitar a l'ATM la compensació dels dies lectius en què no han pogut utilitzar el títol per les restriccions aplicades pel Procicat. El procés es realitza a través del formulari en línia específic que ja hi ha disponible a compensacions.atm.cat, i el tràmit pot iniciar-se fins i tot si la T-jove no ha caducat encara.

Al formulari cal registrar les dades de la T-jove i la persona titular, que permetran analitzar, cas per cas, el dret de compensació. Entre d'altres, el formulari requereix la imatge de la T-jove a compensar per ambdues cares, per obtenir les dades precises d'utilització, a més de la matrícula universitària que acrediti la condició d'estudiant universitari de la persona titular. Un cop rebuda la informació, l'ATM quantificarà els dies a compensar en cada cas. La persona sol·licitant, un cop aprovada la petició, recollirà a l'establiment de la xarxa de punts de venda autoritzats seleccionat un títol T-compensació covid, tal com es realitza amb els títols afectats per l'estat d'alarma de la primera onada de la pandèmia. Així doncs els operadors de transport no atendran aquestes sol·licituds, que s'hauran de fer exclusivament via formulari a compensacions.atm.cat.