La presencialitat universitària dependrà de l'efectivitat de la vacuna

EFE

26.11.2020 | 11:10

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, espera que en el curs 2021-22 "es pugui començar a accentuar la presencialitat" a les universitats, tot i que "no podem donar dates precises" perquè dependrà de la evolució de la pandèmia i de l'efectivitat de la vacuna. D'aquesta manera, Manuel Castells ha replicat aquest dijous, en una entrevista a TVE, les declaracions del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, en què va manifestar que creia que no hi hauria normalitat pel que fa a presencialitat a les universitats fins al mes de febrer de 2022. Manuel Castells ha supeditat l'increment de presencialitat a l'efectivitat de la vacuna, que "començarà a posar-se aquest proper mes de febrer" i al fet que "cap a l'estiu que ve hi hagi immunitat de ramat".

Sobre la proliferació d'universitats privades, el ministre ha alertat que "hi ha fons voltor que estan comprant universitats" ja que l'ensenyament universitari "s'està convertint en un negoci molt atractiu". Per "frenar" aquest fenomen "especulatiu abans que passi de la ratlla" i "tenir un futur de pseudouniversitats que siguin una estafa per a l'estudiant", ha assenyalat que el Govern espanyol modificarà el Reial Decret de creació d'universitats per establir nous criteris sobre obertura de universitats i que hauran de complir totes per ser considerades com a tal. "Es tracta de criteris de qualitat pel que fa a oferta de nombre de graus i de màster, professorat amb el que s'explica i que es garanteixi que existeix investigació" ha afirmat el ministre.