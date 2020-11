Budó no descarta votar en dos dies si hi ha consens entre els partits

EFE

26.11.2020 | 11:19

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, no ha descartat aquest dijous que les eleccions previstes pel 14 de febrer a Catalunya ampliïn els horaris de votació o fins i tot se celebrin en dos dies consecutius, si hi ha prou consens entre els partits per modificar la llei. En declaracions a Catalunya Ràdio, Budó ha explicat que "en els pròxims dies" el Govern ha de validar els protocols per celebrar les eleccions amb garanties sanitàries i democràtiques i els traslladarà a la taula de partits amb representació al Parlament perquè donin la seva opinió.

Budó ha assegurat que la possibilitat d'allargar l'horari de votació del 14F o fins i tot habilitar un segon dia de votació és una opció que "no està descartada". "Si veiem que algun dels mecanismes no queda prou garantit o que cal reforçar les eleccions allargant la seva durada un dia més, i per a això es requereix una modificació puntual de la llei electoral, nosaltres estem disposats si hi ha acord entre les formacions polítiques", ha plantejat.