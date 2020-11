Cua a les portes de la biblioteca municipal Mestre Martí Tauler per fer-se la PCR, ahir. Nebridi Aróztegui Cua a les portes de la biblioteca municipal Mestre Martí Tauler per fer-se la PCR, ahir.

Rubí

Gran resposta al cribratge massiu a Rubí

Antonio Losada

24.11.2020 | 21:00

"Sóc aquí perquè dels sis que som a la família, entre els meus pares i germans, sóc l'únic que no ha passat la Covid-19. I aquesta és la tercera PCR que em faig, després de fer-me l'anterior fa dos mesos. La veritat és que no he passat gens bé aquests últims mesos, ja que he hagut d'estar confinant molt de temps pels positius de la meva família. Ha estat un fàstic". Ho explica Hernan, un universitari de 21 anys que ahir a la tarda feia cua a les portes de la biblioteca municipal Mestre Martí Tauler de Rubí, on el departament de Salut està fent un cribratge massiu obert a tota la població que es...