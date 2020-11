Gran resposta al cribratge massiu a Rubí

Rubí

Antonio Losada

24.11.2020 | 21:00

"Sóc aquí perquè dels sis que som a la família, entre els meus pares i germans, sóc l'únic que no ha passat la Covid-19. I aquesta és la tercera PCR que em faig, després de fer-me l'anterior fa dos mesos. La veritat és que no he passat gens bé aquests últims mesos, ja que he hagut d'estar confinant molt de temps pels positius de la meva família. Ha estat un fàstic". Ho explica Hernan, un universitari de 21 anys que ahir a la tarda feia cua a les portes de la biblioteca municipal Mestre Martí Tauler de Rubí, on el departament de Salut està fent un cribratge massiu obert a tota la població que es perllongarà fins divendres. A dos quarts de sis de la tarda ja s'havien fet 1.402 proves i la idea era finalitzar el dia amb més de 1.500. De fet, la idea és poder fer més de sis mil PCR en aquests quatre dies.

Tant al matí com a la tarda d'ahir es van formar llargues cues en determinats moments, però els rubinencs que van anar-hi -hi havia de totes les edats- no es van haver d'esperar massa, ja que les proves es van fer amb molta rapidesa i de manera molt fluida. No en va, hi ha més de trenta professionals de diferents àmbits i estaments participant en el cribratge, amb una organització i una logística digne d'elogi. Al capdavant hi ha els professionals del Banc de Sang i Teixits.

Encara que únicament els usuaris del CAP Anton Borja de Rubí han rebut un SMS de Salut informant de la possibilitat de fer-se la PCR, les proves estan obertes a tota la ciutadania major de 16 anys, van informar ahir fonts de l'organització. Les PCR es fan entre dos quarts de deu del matí i les dues de la tarda i entre dos quarts de quatre de la tarda i les nou de la nit.

Montserrat, de 59 anys i professora d'infantil, ho té molt clar: "Vinc per una qüestió de civisme i perquè crec que és un deure fer-se la prova. Es tracta de prevenció". És el primer cop que se la fa i a la seva escola hi ha dues professores d'infantil que han passat la Covi-19. Però no és aquest el motiu pel qual es vol fer la PCR -no va tenir contacte amb elles- i insisteix en el fet que es tracta d'una qüestió de civisme, d'un deure.

Sortir de dubtes

Adelina, de 56 anys, també és la primera vegada que es fa la PCR. Treballa cuidant d'una senyora molt gran i diu que ella és el motiu pel qual ha vingut a la biblioteca. "Crec que és bo que me la faci. Hi ha molta gent que passa la Covid-19 de manera lleu i sense adonar-se'n i després traspassa el virus. És millor que em faci la prova".

Cristina, de 51 anys, està a la cua amb el seu fill Enric, de 18. També és el primer cop que es fan la PCR. "A casa estem tots bé, però es tracta de prevenir", afirma Cristina. "És millor fer-se-la i sortir de dubtes", afegeix Enric a continuació. Antonio, de 62 anys, és de la mateixa opinió i per això fa la cua. Diu que ja es va fer una prova fa un mes perquè un familiar va donar positiu i que ara torna a fer-ser-la per prevenció.

Asimptomàtics

Raquel, de 44 anys, fa senyals des de la cua al seu fill de 23 anys i a la seva mare de 68, que estan arribant a la biblioteca des de l'altra vorera. Ella és el primer cop que es fa la PCR, mentre que el fill i l'àvia ja porten una. "Ens la fem sobretot per saber si som asimptomàtics", desvetlla Raquel. Montse, de 54 anys, diu que les PCR "són una de les moltes mesures que es poden prendre" per lluitar contra la Covid-19" i que per això participa. "Em vull fer la prova per mi mateixa, per saber com estic, i per la comunitat. Tinc, per tant, un doble interès: individual i comunitari".

Aquesta iniciativa del departament de Salut compte amb la col·laboració de l'Ajuntament de Rubí, el Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i el Banc de Sang i de Teixits.