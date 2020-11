El Govern preveu activar divendres les ajudes directes al sector de la cultura

EFE

25.11.2020 | 12:14

El Govern preveu activar aquest divendres les ajudes directes al sector de la cultura amb una partida que té una dotació de 6,5 milions, en lloc dels 3,5 milions inicialment previstos.

El nou secretari general del departament de Treball de la Generalitat, Oriol Amorós, ha explicat a TV3 que si hi ha necessitat d'optar entre els demandants dels ajuts, es farà servir el criteri d'ingressos com a barem. En concret, s'ha abaixat el llistó d'ingressos dels 18.000 als 13.000 euros ingressats en els tres primers trimestres d'any, per ajudar "els que més ho necessiten", d'acord amb el que demanava el sector, ha precisat.

Treball, que dissenya aquests ajuts al costat del departament de Polítiques Digitals i el de Cultura, creu que amb el nou disseny d'aquestes subvencions s'ha aconseguit un ajut "més just, amb més quantitat i que arribarà a tot el món". En principi, el Govern va assegurar que les ajudes serien de 750 euros per persona, una prestació que no es donarà "per ordre d'arribada". Amorós ha dit que tampoc es farà servir aquest criteri en altres tres ajudes que s'obriran aquesta setmana: una per a cases de colònies, una altra per a entitats del tercer sector i una tercera per a entitats socials que treballen amb migrants.

D'altra banda, el Govern segueix treballant al costat del consell de treball autònom i als agents socials en el disseny de la nova línia d'ajudes als autònoms, però ha reiterat que el criteri per donar-les no serà l'ordre d'arribada. "Intentarem que arribin a el màxim de gent. Espero que en els pròxims dies ho puguem explicar", ha dit Amorós, que també ha garantit unes ajudes "tan justes com puguem".