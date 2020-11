La biblioteca fa costat a les residències

Vacarisses

24.11.2020 | 21:00

La biblioteca municipal El Castell de Vacarisses ha repartit lots de llibres, revistes i pel·lícules a les residències de la gent gran del municipi: El Serrat i La Masia del Ventayol. La iniciativa ha estat molt ben rebuda tant pels equips de professionals com pels usuaris. De fet, al Serrat, la biblioteca ja hi té persones usuàries molt fidelitzades, que, a causa de la Covid-19, no poden acudir a l'equipament des del març. L'objectiu és anar canviant els lots que es porten a les residències de manera periòdica.