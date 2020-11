El Govern anuncia que el 14F es podrà votar per correu "sense sortir de casa"

EFE

24.11.2020 | 11:01

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha anunciat que en les eleccions previstes pel 14 de febrer es podrà votar per correu "sense sortir de casa".

En declaracions a la cadena 3/24 ahir dilluns a la nit, Solé ha explicat que ja ha rebut "la confirmació de la Junta Electoral" que es permetrà que "qualsevol ciutadà pugui sol·licitar el seu vot de forma telemàtica des de casa a través d'un certificat digital i que l'emissió del vot pugui fer-se en el moment en què el funcionari de Correus porti la documentació a casa".

El funcionari de Correus, ha assenyalat, estarà "habilitat per custodiar aquest vot", de manera que les persones que hagin sol·licitat aquesta modalitat "podran votar sense sortir de casa".

Aquesta fórmula ha de facilitar, per exemple, que "les persones confinades o contagiades" per la pandèmia de la Covid-19 també puguin emetre el seu vot en els comicis catalans del 14F.

El Govern impulsarà, segons ha avançat, una campanya institucional per fomentar el vot per correu i reclamarà a l'Estat que "habiliti tots els recursos necessaris" per fer front al previsible "increment" d'aquest tipus de vot.