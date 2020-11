Cribratge intensiu contra la Covid-19 a Rubí

24.11.2020 | 12:10

El Departament de Salut ha establert una estratègia conjunta en la lluita contra la Covid-19, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Rubí, el Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, el Consorci Sanitari de Terrassa i el Banc de Sang i de Teixits, basada en la intervenció comunitària per poder controlar amb rapidesa la transmissió del virus. Aquesta actuació preventiva es fa des d'aquest matí fins divendres a la biblioteca municipal Mestre Martí Tauler (carrer Aribau, 5). Està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys de la zona que correspon al Centre d'Atenció Primària Anton de Borja, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària.

La biblioteca municipal Mestre Martí Tauler estarà oberta de les 9.30 del matí a les dues de la tarda i de les 3.30 de la tarda fins a les nou del vespre per fer les proves PCR, que aniran a càrrec de professionals del Banc de Sang I Teixits de Barcelona. Aquesta mateixa acció està prevista divendres a Terrassa, concretament a Can Parellada.