Forcadell no confia en el Suprem: "Crec que no passaré el Nadal a casa"

23.11.2020 | 12:25

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha dit aquest dilluns que sospita que el Tribunal Suprem li "traurà el tercer grau" i haurà de "tornar a entrar i passar les 24 hores a la presó": "crec que no passaré el Nadal a casa", ha afirmat.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Forcadell, que disposa del règim de semillibertat però que està pendent de si el Suprem el revoca o no, ha reconegut que en el seu cas "no hi ha res segur".

Forcadell té subratllada al calendari la data del proper 28 gener, quan ja haurà complert "una quarta part de la condemna" i podrà tenir accés a "permisos que no depenen del Tribunal Suprem".

"Això és l'únic que tenim segur. De tota la resta no hi ha res segur, perquè es parla molt però si hi hagués hagut veritable voluntat de fer-ho s'hauria pogut començar a fer fa molt temps", ha assenyalat Forcadell, en al·lusió a una possible concessió d'indults per als líders independentistes presos o una reforma del codi penal per eliminar el delicte de sedició.