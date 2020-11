Sant Cugat retira la medalla d'or de la ciutat a Joan Carles I

Sant Cugat

Redacció

19.11.2020 | 20:37

El ple municipal de Sant Cugat corresponent a aquest mes de novembre, celebrat aquesta setmana de manera telemàtica, va aprovar una moció per retirar la medalla d'or de la ciutat al rei emèrit Joan Carles I. El text va tirar endavant amb els vots favorables de JuntsxSantCugat, ERC i CUP (aquestes dues últimes formacions a l'equip de govern), mentre que el PSC (també a l'executiu local) es va abstenir i Ciutadans va votar en contra.

La moció recorda que el ple va atorgar aquesta medalla en data 3 d'agost de 1977, moment en el qual "aquell Ajuntament encara era un consistori predemocràtic". El text aprovat, presentat a petició d'Òmnium Cultural Sant Cugat, que va recollir 1.400 signatures de suport, considera que "la monarquia és una institució molt poc exemplar" i que "la majoria de la societat catalana tenim molt clar que la monarquia espanyola és un règim imposat i hereu del franquisme que no està sotmès a cap control democràtic".

Els escàndols i "comportaments antidemocràtics" en què s'ha vist immers el rei emèrit Joan Carles I han estat els detonants perquè aquesta proposta hagi acabat en el ple municipal.

Segons Cugat.cat, la portaveu de Junts, Carmela Fortuny, va basar l'argumentari de la formació per donar suport a la moció en el fet que les distincions "s'haurien de reservar per a persones exemplars", una categoria que creu que s'allunya de la figura Joan Carles I. Per part de la CUP, la portaveu Núria Gibert va qualificar d'"anomalia absoluta" el fet que el monarca encara ostentés la distinció. I va ressaltar el tarannà "antidemocràtic" que representa la monarquia, tenint en compte el caràcter hereditari de la institució. També es va afegir a l'argumentari en contra del rei el portaveu d'ERC, Francesc Duch, que va considerar que "Catalunya no té rei".

El lliurament de la medalla d'or de la ciutat a Joan Carles I es va efectuar el 3 d'agost de 1977 a proposta de l'alcalde Francesc de Paula Llatjós. Durant l'etapa democràtica s'han anat eliminant les referències al nomenclàtor a la monarquia espanyola. Aquesta condecoració a l'actual rei emèrit era l'únic vestigi que quedava a Sant Cugat.

Mobilitat més segura

El ple també es va adherir, a través de la junta de portaveus, a la declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí amb relació a l'escalada militar al Guerguerat (sud-oest del Sàhara Occidental). L'acord insta "el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i que retiri de forma immediata els seus efectius militars"

El ple també va aprovar dues mocions institucionals. La primera acorda impulsar una mobilitat més segura a l'eix de vianants tenint en compte el temps de pandèmia, i la segona insta a reforçar i ampliar la il·luminació de Nadal tenint en compte que "donada l'actual conjuntura econòmica, el resultat en termes econòmics d'aquesta campanya de Nadal tindrà una repercussió important per la supervivència de molts negocis".