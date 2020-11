La UAB diu que el pasdoble beneficia als malalts de Parkinson

19.11.2020 | 11:57

Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han desenvolupat un programa d'intervenció terapèutic i preventiu de la malaltia de Parkinson basat en la pràctica del pasdoble. El protocol pretén contribuir als esforços que s'estan fent al voltant d'aquesta malaltia, per trobar estratègies no farmacològiques que ajudin a alentir la seva aparició o progressió i afavoreixen alhora la qualitat de vida de les persones afectades i la de les persones que les cuiden. El mètode forma part d'un recull d'iniciatives i estudis per al maneig de la malaltia de Parkinson des de perspectives multidisciplinàries, editat per la revista "Frontieres in Neurology".