Treball paralitza el repartiment d'ajudes als professionals de la cultura

Efe

19.11.2020 | 11:29

El Departament de Treball de la Generalitat va decidir ahir paralitzar el repartiment d'ajudes per al sector de la cultura, que s'havien de començar a concedir aquest dijous al matí, per evitar problemes com els que es van viure la setmana passada amb les prestacions per als autònoms.

Es tracta d'un paquet d'ajudes de 8,4 milions d'euros que el Govern va aprovar fa un parell de setmanes per als professionals de la cultura, per compensar les pèrdues a causa de la cancel·lació d'esdeveniments i espectacles per la Covid-19.