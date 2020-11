Marcel Badia inaugura exposició al Mercantic de Sant Cugat

19.11.2020 | 11:33

L'artista Marcel Badia inaugura "The Fail of the Antípodas" a la primera planta del Mercantic de Sant Cugat. La mostra és fruit d'una llarg viatge que va començar a Finesterre i va acabar a Malàsia. Badia ha explicar que el seu treball explora la tensió entre la experiència humana individual i l'experiència universal comuna. A la seva obra es pot veure el seu cos nu. Diu que ho fa per cridar l'atenció i atreure els espectadors invitant-los a explorar les capes més profundes de l'obra artística. L'exposició es podrà veure fin el diumenge 2 de gener.