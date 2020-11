El confinament incrementa els abusos infantils familiars

Efe

19.11.2020 | 11:23

El confinament per la pandèmia ha fet augmentar els abusos sexuals a menors en el si familiar, un àmbit en el qual es perpetren el 70 per cent dels casos, segons la Fundació Vicki Bernadet, que avui ha llançat una campanya per fer visible aquest problema coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció contra l'abús sexual infantil.

Vicki Bernadet, fundadora d'aquesta fundació dedicada a lluitar contra l'abús infantil i a ajudar les víctimes, ha reclamat "més atenció a una infància que durant el confinament ha pogut patir més abusos, més diaris i recurrents, i amb el risc que en alguns casos hagin estat més greus".

Els experts estimen que entre el 80 i el 85 per cent de les agressions sexuals es cometen en l'entorn de confiança del nen o la nena, i entre el 65 i 70 per cent, dins de la família.