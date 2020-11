ERC deixa la taula del Govern sobre la pandèmia per les "filtracions" de JxCat

Efe

18.11.2020 | 11:38

ERC ha decidit aixecar-se de la taula on el Govern planifica les mesures per contenir la pandèmia de la Covid-19, davant les "filtracions" dels plans d'actuació, de les quals els republicans culpen JxCat, en un nou xoc entre socis de l'executiu català a tres mesos de les eleccions del 14 de febrer.

Segons han subratllat fonts republicanes, "ERC ha abandonat la reunió Covid-19 fins que s'aturin les filtracions i hi hagi un pacte de lleialtat. Per respecte a la ciutadania i per responsabilitat. Es tracta de salvar vides i no generar més confusió a la ciutadania".