La Sagrada Família estarà tancada i sense il·luminació al Nadal

Efe

17.11.2020 | 11:51

La basílica de la Sagrada Família de Barcelona estarà tancada, sense misses i no tindrà il·luminades les seves façanes aquest Nadal per la caiguda d'ingressos a conseqüència de la Covid-19 i per evitar que hi hagi aglomeracions.

"No entren diners" i "amb les restriccions no cobrim les despeses" que comporta obrir el temple, han explicat a Efe fonts de la basílica.

Tot i així, les mateixes fonts han afirmat que estan preparant un projecte digital que difondran a través de les xarxes socials per celebrar el Nadal, possiblement amb continguts d'anys passats.