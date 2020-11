Ingressa a presó un home per robar en un domicili de Sant Cugat

Sant Cugat

Redacció

17.11.2020 | 18:24

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Cugat van detenir el 12 de novembre un home de 43 anys i nacionalitat albanesa com a presumpte autor d'un robatori amb força a interior de domicili. L'endemà va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Rubí i el jutge va decretar el seu ingrés a presó, segons ha informat avui la policia catalana en un comunicat.



Els fets van passar pels volts de les 19.15 hores quan es va rebre l'avís d'un ciutadà que havia vist com dos homes saltaven des del balcó d'un primer pis i sortien corrents per un descampat proper a l'adreça del robatori. Immediatament i amb la descripció molt acurada facilitada pel testimoni dels dos presumptes lladres, una patrulla de paisà que estava fent tasques de prevenció de delictes i que coneixia perfectament la zona va localitzar a l'estació de FGC de l'Hospital General dos homes que coincidien exactament amb la descripció dels assaltants. En identificar-se els agents com a policies un dels homes va fugir per les vies i l'altre va poder ser interceptat pels agents.



En el moment d'escorcollar l'home li van localitzar diners i diverses joies entre les quals hi havia una creu d'or que va ser reconeguda sense cap mena de dubte per la propietària del pis on acabaven de robar. Amb tots els indicis recollits els Mossos d'Esquadra van detenir l'home, amb antecedents policials.