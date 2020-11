El 95% del pressupost es destina a la gestió i tractament dels residus dels municipis de la comarca El 95% del pressupost es destina a la gestió i tractament dels residus dels municipis de la comarca

Vallès

El Consorci de Residus aprova un pressupost de 28,5 milions per al 2021

Redacció

16.11.2020 | 21:02

El plenari del Consorci de Residus ha aprovat per unanimitat el pressupost per l'any 2021. Ara els comptes hauran de passar pel plenari del Consell Comarcal per a ser ratificats. El pressupost per al 2021 és de 28,5 milions d'euros. Això significa un increment del 6% respecte als comptes d'aquest 2020. Aquest augment del pressupost...