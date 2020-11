Concert del 30 aniversari de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat

16.11.2020 | 12:33

L'Orquestra Simfònica Sant Cugat oferirà divendres, 27 de novembre, a les 20 h, al Teatre-Auditori Sant Cugat, el concert del seu trentè aniversari. El repertori del concert serà un recorregut per la història de la música, des de del 1.600 fins avui, passant, doncs, per la música barroca (1600-1750), la música clàssica (1750-1800), el romanticisme (segle XIX), la música del segle XX i la de l'actual segle XXI. El concert serà dirigit pel director titular de la formació, Josep Ferré. Si les restriccions per a la Covid-19 no permeten l'entrada de públic, el concert és retransmetera en línia a www.sinfonica.cat.