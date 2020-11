El Govern prepara un sistema d'ajudes continuades i no puntuals per als autònoms

Continuades i no puntuals

Efe

13.11.2020 | 11:29

El vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, ha explicat aquest divendres que l'executiu català prepara un sistema d'ajudes "continuades i no puntuals" per als autònoms, després del fracàs d'aquestes últimes, que van quedar esgotades en poques hores.

En declaracions a TV3, el vicepresident Pere Aragonès ha reconegut que les ajudes puntuals de 2 mil euros per a únicament 10 mil autònoms formaven part d'un procediment "que no ha sortit com volíem", i ha afegit que "si hi ha una cosa que no va bé, cal adoptar mesures per solucionar-la".