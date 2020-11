PIMEcomerç considera "un nyap" la gestió de les ajudes als autònoms

Redacció

12.11.2020 | 12:07

El president de PIMEComerç Vallès Occidental, Xavi Olivé, considera que "la tramitació de les ajudes als autònoms ha estat un nyap i no ha estat a l'alturab d'allò que les circumstàncies requerien". Olivé assenyala que "al Vallès Occidental tenim prop de 61 mil autònoms que necessiten respostes ràpides i eficients per a les ajudes, i amb un criteri més tècnic i millor pensat, i no entrar en una cursa del qui no corre, vola", a més d'apuntar "que molts establiments es juguen seguir tenint les portes obertes a molt curt termini."

Així ho ha indicat Olivé en el marc de les crítiques expressades per les dues organitzacions més representatives dels autònoms a Catalunya, Autònoms PIMEC i CTAC-Autònoms, sobre les ajudes atorgades per la Generalitat als professional per compte propi arran de la Covid-19.