Ecologistes en Acció demana un estudi ambiental de l'abocador de Can Balasch

Rubí

Efe

12.11.2020 | 11:35

Ecologistes en Acció ha demanat aquest dijous dur a terme un estudi d'impacte ambiental per certificar que l'obertura del nou abocador de Can Balasch, a Rubí, no suposa un perill per al medi ambient i la població dels voltants.

En un comunicat, l'organització ha reclamat a l'empresa impulsora i a la Generalitat que la investigació asseguri la viabilitat ambiental de la instal·lació durant tot el seu cicle de vida.

Ecologistes en Acció també ha exigit l'aplicació de l'estratègia quilòmetre zero en la gestió de residus, per tal de minimitzar la seva mobilitat dins de Catalunya i per eliminar la seva exportació fora del territori.