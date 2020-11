L'Ajuntament inicia els tràmits per adquirir la masia i la finca de la Torre Negra

Sant Cugat

11.11.2020 | 17:33

Els propietaris de la Torre Negra de Sant Cugat, una finca de 85 hectàrees de terrenys agrícoles i forestals amb un edifici fortificat del segle XV, han ofert a l'Ajuntament la seva compra per tal que passi a formar part del patrimoni públic de la ciutat.

El Govern municipal valora molt positivament l'oferta de compra presentada avui, que arriba després de mesos de converses amb la família Rabadà i farà tot el possible per adquirir la totalitat de la propietat. L'Ajuntament iniciarà ara els tràmits administratius necessaris per poder adquirir la finca, operació que en tot cas haurà de ser aprovada per part del Ple municipal prèvia autorització de la Generalitat de Catalunya.