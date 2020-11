Detinguts 99 grafiters per danys al metro i al tren de Barcelona

Efe

11.11.2020 | 11:33

La policia ha detingut a diferents ciutats espanyoles un total de 99 grafiters, als qui considera responsables de més de mil grafits a vagons de Renfe o del Metro a Barcelona, unes accions que haurien causat danys per un import de 22 milions d'euros.



La policia ha informat del resultat d'aquesta operació, desenvolupada amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra en dues fases. Una primera, adreçada a localitzar 51 sospitosos residents fora de Catalunya; i una segona, per detenir els altres 48 grafiters a les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona.



Les indagacions van començar fa més d'un any, el setembre de 2019, arran de manifestacions de diversos grafiters que havien estat detinguts en ocasions anteriors i que apuntaven "la facilitat i suposada impunitat amb la qual es podia pintar a Catalunya".