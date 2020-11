La contaminació per ozó cau un 51 per cent a Catalunya el 2020

La contaminació per ozó cau un 51 per cent a Catalunya el 2020

Efe

10.11.2020 | 11:58

Un informe d'Ecologistes en Acció assenyala que la contaminació per ozó el 2020 ha disminuït un 51 per cent a Catalunya, a causa de la reducció de la mobilitat per la crisi de la Covid-19, tot i que igualment es mantenen uns nivells insalubres d'aquest contaminant.

L'informe anual sobre la Contaminació per Ozó d'Ecologistes en Acció pren com a referència el valor recomanat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), segons el qual l'aire contaminat per ozó ha afectat el 2020 el 93 per cent de la població catalana i el 78 per cent del territori de Catalunya.

Segons l'informe, la situació ha millorat especialment al Pirineu Occidental i Oriental i a les Terres de l'Ebre, amb una reducció del nombre de dies amb mala qualitat de l'aire superior al 70 per cent.