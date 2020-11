Catalunya prioritzarà els pavellons, en lloc de les escoles, com a punts de votació

Efe

10.11.2020 | 11:16

Catalunya prioritzarà que en les pròximes eleccions autonòmiques, previstes per al 14 de febrer, els punts de votació s'ubiquin en pavellons i grans espais en comptes de situar-se en escoles, ja que els experts creuen que així es garantirà una major seguretat davant de la Covid-19.

Així ho ha aprovat el Procicat a proposta del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència que lidera Bernat Solé.

Tot i que encara no està llest tot el protocol per a les pròximes eleccions catalanes, sí que s'ha donat llum verda a la part que aborda com hauran de ser els col·legis electorals. El document estableix que hauran de ser espais grans, com pavellons, que permetin una baixa densitat -2,5 metres quadrats per persona, com a mínim- i que disposin de ventilació constant.