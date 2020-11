El Govern reconeixerà les bones pràctiques escolars en igualtat de gènere amb un premi

09.11.2020 | 12:15

El Govern crea el Premi Coeduquem a les Escoles - Lorena Pérez Garcia per reconèixer les bones pràctiques per transmetre valors i models d'igualtat de gènere. L'Institut Català de les Dones i el Departament d'Educació guardonaran els millors projectes coeducatius per a visibilitzar exemples de bones pràctiques. Hi podran optar projectes de les escoles d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria de Catalunya. La primera convocatòria tindrà lloc l'any vinent per a què els centres disposin de temps per conèixer el requisits i preparar les seves candidatures