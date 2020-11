La Fundació Bofill reivindica que cal prioritzar l'accés a l'etapa dels zero a tres anys per als infants en risc de pobresa

09.11.2020 | 12:07

La Fundació Jaume Bofill ha insistit en la necessitat d'incrementar la inversió en l'educació pública per garantir una gratuïtat "real" dels sistema educatiu. En el marc de la comissió parlamentària d'estudi de la reconstrucció i la reactivació social i econòmica, el cap de projectes de la Fundació, Miquel Àngel Alegre, ha afirmat que és essencial suprimir qualsevol barrera econòmica i garantir la gratuïtat de totes les activitats complementàries, materials, sortides i colònies a l'educació obligatòria. Això es traduiria en una inversió de 48,8 milions d'euros per a alumnes en risc de pobresa severa i 134,9 milions d'euros en estudiants en risc de pobresa. La fundació ha reclamat també una educació de zero a tres anys per a tothom, modernitzar el sistema i mantenir la lluita contra l'absentisme. La gratuïtat de l'educació pública és el primer ítem plantejat per l'organització. En aquest sentit, també ha reclamat suprimir la barrera digital garantint dispositius electrònics i connectivitat per a tot l'alumnat. L'organització ha xifrat en 10,9 milions d'euros els necessaris per arribar a 55.000 d'aquestes famílies vulnerables.