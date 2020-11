El DOGC publica la pròrroga de quinze dies del toc de queda a Catalunya

La crisi del coronavirus

Efe

09.11.2020 | 11:31

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dilluns la pròrroga durant quinze dies més del toc de queda o confinament nocturn a tot el territori català per tal de contenir l'epidèmia de la Covid-19.

La resolució del Departament de Salut s'ha publicat el mateix dia que vencia l'anterior decret de toc de queda, que prohibeix sortir al carrer entre les 22 i les 06 hores, amb l'excepció d'aquells desplaçaments que tinguin caràcter essencial i es justifiquin adequadament, com ara la sortida per assistència sanitària d'urgència, en el cas de persones treballadores o per la cura de persones grans.