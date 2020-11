El Consistori torna a congelar l'IBI per al pròxim any

Matadepera

06.11.2020 | 20:52

L'Impost de Béns Immobles (IBI) tornarà a estar congelat a Matadepera el pròxim any, tal com es va aprovar en l'últim ple en donar llum verda a les ordenances fiscals de 2021. Així, l'IBI seguirà amb el mateix percentatge: tipus impositiu del 0,48%, També s'inclou una bonificació del 50% durant 5 anys consecutius per aquells habitatges que hagin instal·lat sistemes d'aprofitament solar.

Relacionada amb l'IBI, s'ha inclòs una nova ordenança: un recàrrec del 50% sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent. Caldrà acreditar un mínim de 2 anys buits per poder-lo aplicar. Amb aquesta ordenança es vol dinamitzar el lloguer.

Taxes

Finalment i pel que fa als impostos, sí que també hi ha canvis en l'ordenança reguladora sobre construccions, instal·lacions i obres, el tipus impositiu del qual passarà en 2021 del 3,4% a 3,7%.

Pel que fa a les taxes, s'han fet actualitzacions de les ordenances de lliurament de documents administratius i les de prestació de serveis urbanístics. També s'han actualitzat preus a la taxa de prestació de serveis de les instal·lacions esportives municipals, i s'ha creat un nou abonament per jugadors de 6 a 16 anys.