Reacció dels tècnics de laboratori clínici i biomèdic davant la notícia de que els alumnes es poden fer autoproves PCR

06.11.2020 | 11:48

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) i la Sociedad Espanyola de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS) considera "un despropòsit" la proposta del departament de Salut que els alumnes de secundària es pugui fer autoproves de PCR. El col·lectiu afegeix que encomanar aquesta tasca els joves posa en perill a tota la comunitat educativa, perquè no reuneix els requisits mínims de seguretat biològica". Els sindicats, en la seva defensa, alerten que un centre educatiu no és una instal·lació on es pugui realitzar la presa de mostres amb un agent infecciós com la Covid. També posa en dubte que es pugui dotar a professors i alumnes de tot el material de protecció necessari.