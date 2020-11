El Govern posa en marxa les ajudes de 50 milions per a restauració i oci nocturn

Efe

06.11.2020 | 11:52

El Govern ha publicat al DOCG les bases del nou paquet d'ajudes de 50 milions per a restauració, centres de bellesa, negocis situats en un centre o recinte comercial, locals d'oci nocturn i parcs infantils privats que han tancat les seves activitats per les restriccions de la Covid.

La convocatòria per sol·licitar les ajudes s'obrirà en els pròxims dies. D'aquesta manera, es destinen 40 milions d'euros a establiments de restauració, centres d'estètica i bellesa, i establiments comercials situats en un centre o recinte comercial. A més, 10 milions d'euros aniran per als locals d'oci nocturn i per a parcs infantils privats, que estan tancats des de l'agost.