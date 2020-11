Barcelona té oberts el 28 per cent dels hotels de la ciutat

Efe

06.11.2020 | 11:42

El Gremi d'Hotelers de Barcelona ha advertit de la situació "dramàtica" que viu el sector a la ciutat, on només estan oberts el 28 per cent dels hotels, tant per l'emergència sanitària com pel conjunt de mesures restrictives aplicades i la manca de resposta de les administracions.

A dia d'avui estan oberts 124 hotels respecte els 438 que componen el cens hoteler de la ciutat, el que representa el 28 per cent del total, encara que s'espera que tanquin entre vuit i quinze establiments més fins a finals de desembre.

Aquests 124 hotels representen 14 mil habitacions, un 35p per cent del total de què disposa la planta hotelera a Barcelona.