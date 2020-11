L'exlíder d'ERC Carod-Rovira anuncia que ha superat un càncer duodenal

Efe

05.11.2020 | 11:47

L'exlíder d'ERC Josep-Lluís Carod-Rovira ha anunciat que ha aconseguit superar un càncer duodenal "gràcies a la ciència i la humanitat del personal" de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. El passat 25 d'octubre, la seva família va emetre un comunicat en què va explicar que Carod-Rovira, de 68 anys, estava ingressat al Joan XXIII, on havia estat sotmès a l'extirpació d'un tumor.

A través de Twitter, l'exlíder republicà ha anunciat la seva curació: "He superat un càncer duodenal, gràcies a la ciència i la humanitat del personal de Joan XXIII. No hi ha mai victòria sense lluita i patiment. Ganes de tornar a peu del canó pel país, la cultura i la llibertat. Salut i república!", ha escrit.