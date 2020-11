Un estudi diu que s'ha d'actuar sobre almenys 3 milions d'habitatges per millorar la pobresa energètica

05.11.2020 | 11:59

El 8% de les llars catalanes passarà fred a l'hivern en tenir una temperatura inferior a 17 graus i un 41% mantindrà la temperatura entre els 18 graus i els 19 graus, per sota de la temperatura recomanada que almenys hauria de ser de 20 graus. Aquesta és una de les conclusions de l'informe "Rehabilitació Energètica a Espanya. Una oportunitat per a millorar el parc edificat", elaborat pel Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGTAE) i el Grup Mutua de Propietarios especialista en solucions al voltant dels edificis d'habitatges, que alerta sobre els riscos d'aquests paràmetres per a la salut de les persones, ja que cap d'aquestes temperatures és compatible amb el confort tèrmic, i el rang per sota dels 17 graus podria considerar-se inclòs al concepte de "pobresa energètica". "pobresa energètica".