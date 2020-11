El PP recorrerà al TC la llei Celaá si el castellà no és llengua vehicular

Efe

04.11.2020 | 11:35

El Partit Popular recorrerà davant del Tribunal Constitucional la reforma educativa, la Lomloe, coneguda com a llei Celaá, si finalment no considera el castellà com a llengua vehicular i perquè, a parer seu, "liquida" la llibertat educativa.

El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat al seu compte oficial de Twitter el recurs del seu partit, en el cas que aquest dijous prosperi l'esmena transaccional dels grups parlamentaris del PSOE, Unides Podem i ERC, coneguda ahir i que va aixecar polèmica en eliminar el terme de llengua vehicular per al castellà.

"Recorrerem al Tribunal Constitucional la llei Celaá si el Govern central i els seus socis nacionalistes exclouen el castellà com a llengua vehicular i liquiden la llibertat educativa contra la concertada", ha escrit Casado.