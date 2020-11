04.11.2020 | 11:43

Un 36% de les persones que pateixen Covid-19 presenten problemes neurològics que poden incloure símptomes neuropsiquiàtrics i congintius., segons un article de l'equip de recerca de Fundació ACE-Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center, publicat a la revista científica "Frontriers in Aging Neuroscience". L'estudi també apunta que la població d'edad avançada ha estat impactada desproporcionadament per la pandèmia, especialment aquelles persones que pateixen demència. Les persones d'edad no sols tenen la taxa d'hospitalització i mortalitat més alta, sinó que també són més vulnerables a possibles conseqüències persistens en la seva salut.