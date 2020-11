L'estrena del saló Seafood a Barcelona s'ajorna fins al setembre del 2021

Efe

03.11.2020 | 11:20

La primera edició a Barcelona del Seafood Expo Global/Seafood Processing Global, el saló més gran del món dedicat als productes del mar, s'ha posposat de finals d'abril de 2021, la data inicialment prevista, a principis de setembre a causa de la Covid-19. En concret se celebrarà entre el 7 i el 9 d'aquell mes.

Diversified Communications, la companyia responsable de la fira, va anunciar ahir aquesta decisió "com a conseqüència de la magnitud dels problemes de salut pública i seguretat causats per la Covid-19", precisa en un comunicat.

L'evolució de la pandèmia ja ha portat en els últims mesos als responsables d'altres grans salons que se celebren a Barcelona a canviar les seves dates per trobar el calendari més propici per als esdeveniments presencials. El Mobile World Congress, per exemple, es va moure de principis de març de 2021 a finals de juny.