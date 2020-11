Una empresa catalana desenvolupa el primer pany antiokupa del mercat espanyol

03.11.2020 | 11:43

L'empresa catalana Watchman Door, amb seu a Barberà del Vallès, ha desenvolupar el primer pany antiokupa del mercat espanyol.

S'activa per Bluetooth i envia una alerta al mòbil si detecta qualsevol moviment a la porta. Norman Sánchez, director general de Watchman Door, companyia especialitzada en control d'accessos, assegura que "la nostra pany antiokupa és impossible d'obrir mitjançant un tornavís o qualsevol altra eina". A més, es tracta d'un dispositiu del qual el propietari té control remot en temps real detectant qualsevol tipus de vibració o intrusió (si algú entra o l'intenta, surt, intenta accionar l'accés, etc.) i enviant una alerta al mòbil. És un pany invisible des de fora, sent impossible saber a quina altura de la porta està col·locada). Segons xifres aportades pel Ministeri de l'Interior, les denúncies per 'okupació' van augmentar a Catalunya un 69,3% en 2019 enfront de les registrades en 2015.