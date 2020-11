Eduard Pujol nega les acusacions d'assetjament sexual i estudia accions legals

Efe

03.11.2020 | 11:26

L'exportaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha negat avui les acusacions d'assetjament sexual que l'han obligat a abandonar el càrrec i ha advertit que emprendrà accions legals i que serà "implacable" davant tota persona que l"acusi falsament". La setmana passada, JxCat va suspendre cautelarment de militància al seu fins llavors portaveu parlamentari i el va forçar a renunciar al seu escó, després de rebre denúncies que apunten a un presumpte cas d'assetjament sexual.

En un vídeo, Pujol ha trencat el seu silenci per defensar-se: "Sóc innocent del que se'm pretén acusar, i ho demostraré. Mai he abusat de cap dona ni de ningú, mai he comès cap acte d'assetjament sexual, és una conducta que condemno, que sempre he rebutjat i combatut", ha dit.