Alguns medicaments contra l'osteoporosi podrien protegir de la Covid

Efe

03.11.2020 | 11:12

Alguns medicaments per a l'osteoporosi podrien reduir entre un 30 i un 40 per cent la incidència de la Covid-19, segons un estudi de metges de l'Hospital de la Mar i investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i del Parc Sanitari Pere Virgili.

L'estudi, que publica la revista "Aging", és el primer que es fa en el món d'aquestes característiques i conclou que alguns dels principals tractaments contra l'osteoporosi, el denosumab, el zoledronat i el calci, poden tenir un efecte protector contra la Covid-19 en els pacients que els prenen.

El cap de Servei de Reumatologia de l'Hospital de la Mar, Jordi Monfort, ha explicat que "hi ha indicis que permeten fer la hipòtesi que determinats medicaments per tractar algunes malalties reumatològiques podrien interferir en positiu en la història natural de la Covid-19, ja sigui disminuint la incidència com l'evolució cap a casos més greus".