El virus s'alenteix a Catalunya, que suma 3.652 contagis i 66 morts més

Efe

02.11.2020 | 11:18

L'expansió de virus s'alenteix a Catalunya, on la velocitat de propagació s'ha situat en 1,12 -per cada 100 infectats se'n contagien 112-, quan la setmana passada va arribar al 1,62, tot i que segueixen augmentant les hospitalitzacions, ja que s'han diagnosticat 3.652 nous contagis i s'han notificat 66 morts en les últimes 24 hores.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest dilluns pel Departament de Salut, el risc de rebrot ha baixat en 54 punts i s'ha situat en 835 -més de 100 ja és alt-, encara que aquesta lleugera millora encara no es nota en els hospitals, on hi ha ingressats 2.687 pacients amb Covid, 160 més que ahir, dels quals 481 estan a l'UCI, 16 més que un día abans.