Un total de 81.593 alumnes estan confinats aquest divendres a Catalunya

30.10.2020 | 11:42

Un total de 81.593 alumnes (el 5,6% del global) estan confinats aquest divendres a Catalunya, on la Generalitat ha tancat quatre escoles per indicació de les autoritats epidemiològiques davant el risc de contagis. El nombre de professors i personal d'administració i serveis en quarantena a causa de contagis per la Covid és avui de 3.794 persones (2,31% del col·lectiu), mentre que 167 pertanyen al personal extern. Segons dades de la conselleria, tres dels centres educatius totalment tancats pertanyen a la comarca de l'Urgell i un quart a la Ribera d'Ebre