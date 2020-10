Un total de 79.321 vehicles han abandonat la capital catalana aquest divendres abans de que entri en vigor el confinament

30.10.2020 | 11:51

Un total de 79.321 vehicles, un 14,2% que fa un mes, han sortit de l'àrea de Barcelona aquest divendres, entre la mitjanit i les 9 hores, el primer dia que entra en vigor el confinament perimetral dels municipis catalans, d'on es podrà sortir en tot el cap de setmana. Tal com ha informat el Servei Català del Trànsit, el nombre de vehicles que ha abandonat la capital catalana aquest divendres, quan està permès abandonar el municipi per anar a l'escola o a treballar, és un 23,1% inferior al d'un dia normal abans de la pandèmia. En la mateixa franja de temps, han entrat a Barcelona 88.477 vehicles; és a dir, un 15,2% menys que quatre setmanes enrere i un 25,7% per sota d'un dia equivalent abans de l'emergència sanitària.