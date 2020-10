Uns 5.000 mossos es dedicaran en exclusiva a evitar que se saltin perímetres

29.10.2020 | 16:28

Uns 5.000 agents dels Mossos d'Esquadra tindran a partir de demà i en els propers quinze dies com a "dedicació exclusiva" garantir, al costat de les policies locals, el tancament del perímetre de Catalunya i durant els caps de setmana de cada municipi, per evitar "sortides massives" de població.

Així ho ha detallat en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a la roda de premsa telemàtica en la qual el Govern ha anunciat que Catalunya bloquejarà els accessos en els pròxims quinze dies i que en aquest període tancarà durant els caps de setmana el perímetre de cada municipi per evitar la mobilitat i combatre així el contagi del coronavirus. Sàmper ha explicat que, a l'hora de garantir aquest tancament perimetral, es coordinaran els Mossos d'Esquadra, amb una dedicació en exclusiva a aquest pla de 5.000 dels seus efectius, així com els més de 200 cossos de policies locals a Catalunya.

L'objectiu, segons el conseller, és evitar que des de les sis del matí de divendres fins a la mateixa hora de dilluns es surti del perímetre de cada municipi, excepte per a les excepcions previstes, com assistència a centres sanitaris, laborals, acudir a centres educatius o a cuidar persones dependents.

El conseller ha aclarit que els divendres, començant ja per demà, es permetran els desplaçaments per portar els fills a l'escola o per anar a treballar. En aquest primer cap de setmana, coincidint amb la festivitat de Tots Sants, es permetran també desplaçaments dins la mateixa comarca si són per anar a visitar els cementiris, tant dissabte com diumenge, per així esponjar més els recorreguts pels cementiris.

D'altres excepcions previstes, no només per aquest cap de setmana sinó per als que s'incloguin en aquesta quinzena de tancament perimetral als municipis, permetran desplaçar-se per practicar activitats esportives a l'aire lliure en municipis limítrofs.

Segons Sàmper, els Mossos i les policies locals es desplegaran a tot Catalunya en un dispositiu que "estarà a l'altura" de les noves restriccions de mobilitat acordades per l'executiu per intentar evitar que es produeixi una "sortida massiva" especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona.

En qualsevol cas, Sàmper ha agraït als ciutadans que hagin contribuït a una reducció de la mobilitat viària, que en l'última setmana, des que es va aplicar la prohibició de desplaçar-se entre les 22.00 i les 6.00 hores, ha caigut en un 33% respecte a inicis d'aquest mes i en el 45% respecte al mateix període del passat any.

Comptant tot el dia, la mobilitat viària s'ha reduït aquesta setmana en un 10% respecte a la primera setmana d'octubre i en un 20% en relació al mateix període del 2019.