9.671 alumnes estan confinats a la comarca

Efe

29.10.2020 | 11:30

Al Vallès Occidental hi ha avui un total de 9.671 alumnes confinats, pertanyents a 421 grups escolars en els quals s'ha detectat almenys un cas positiu de la Covid-19, segons les dades facilitades pel Departament d'Educació. En el conjunt de Catalunya hi ha confinats a causa dels contagis un total de 79.524 alumnes (el 5,52 per cent del global d'estudiants), 3.635 professors i personal d'administració i serveis (el 2,27 per cent del total) i 160 membres de personal extern.

A la ciutat de Barcelona és on es troba el nombre més elevat de grups confinats, amb 708 grups i 17.353 alumnes en quarantena.