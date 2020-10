El virus es desaccelera, però creix el nombre d'hospitalitzats

La crisi del coronavirus

Efe

28.10.2020 | 11:08

El creixement de l'epidèmia a Catalunya ha començat a desaccelerar-se, amb un descens de la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), que ha passat d'1,52 punts ahir a 1,38 avui, mentre que l'índex de creixement potencial (EPG) ha disminuït en 37 punts i s'ha situat en 840.

Els epidemiòlegs consideren que aquestes primeres dades esperançadores de l'alentiment del creixement de l'epidèmia són fruit de les últimes mesures restrictives adoptades fa dotze dies, com el tancament de bars, restaurants i centres d'estètica, encara que adverteixen que les xifres epidèmiques segueixen sent "crítiques i insostenibles", i que els ingressos hospitalaris continuaran creixent fins que no s'aconsegueixi baixar la Rt per sota d'un.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest dimecres pel Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 4.854 nous contagis i 38 morts, mentre la tensió hospitalària segueix creixent, amb 2.205 pacients amb Covid-19 ingressats, 67 més que ahir, dels quals 398 estan greus a l'UCI, 30 més que ahir. És el el mateix nombre de malalts de coronavirus que estaven a l'UCI el passat 10 de maig, i ja representen el 43,5 per cent del total dels llits de crítics habituals que hi ha a Catalunya (915).