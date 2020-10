El trànsit a l'àrea metropolitana cau un 32 per cent pel toc de queda

Efe

27.10.2020 | 11:31

El trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona ha disminuït en més d'un 32 per cent durant les hores en què ha estat vigent el "toc de queda", tant en les entrades com en les sortides de la capital catalana, si es compara amb un dia laborable de principis d'octubre.

Segons el Servei Català de Trànsit, des de les 22 hores d'ahir dilluns i fins a les 06 hores d'avui dimarts, han sortit 20.674 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta xifra suposa una reducció de la mobilitat en les sortides del 33,16 per cent en comparació amb els dies 5 i 6 d'octubre, i d'un 44 per cent la mateixa nit d'ara fa un any.

D'altra banda, en la franja horària del "toc de queda", han entrat 17.932 cotxes a l'àrea metropolitana de Barcelona, cosa que representa un 32,13% menys que els dies 5 i 6 d'octubre. La disminució respecte a la mateixa nit de l'any passat ha estat del 41,65 per cent.